Ko je Fani zbog koje je uhapšeni Kerum ostavio ženu? Zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (foto)…

Hapšenje hrvatskog biznismena i bivšeg gradonačelnika Splita Željka Keruma ponovo je u fokus javnosti vratilo i njegovu suprugu Fani Kerum, nekadašnju Fani Horvat.

Iako je godinama bila poznata pre svega kao partnerka jednog od najbogatijih hrvatskih preduzetnika, danas je i sama važan deo porodičnog poslovnog sistema koji upravlja vrednom imovinom. Njihova ljubavna priča traje više od 15 godina i od samog početka izazivala je veliko interesovanje medija. Veza je postala javna 2009. godine, kada je Kerum objavio da se razvodi od prve supruge Ankice, sa kojom ima dvoje dece, i istovremeno potvrdio da sa Fani očekuje prvo