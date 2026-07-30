Ko je Fani zbog koje je uhapšeni Kerum ostavio ženu? Zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (foto)

Kurir pre 5 sati  |  Telegraf.rs)
Ko je Fani zbog koje je uhapšeni Kerum ostavio ženu? Zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (foto)…

Hapšenje hrvatskog biznismena i bivšeg gradonačelnika Splita Željka Keruma ponovo je u fokus javnosti vratilo i njegovu suprugu Fani Kerum, nekadašnju Fani Horvat.

Iako je godinama bila poznata pre svega kao partnerka jednog od najbogatijih hrvatskih preduzetnika, danas je i sama važan deo porodičnog poslovnog sistema koji upravlja vrednom imovinom. Njihova ljubavna priča traje više od 15 godina i od samog početka izazivala je veliko interesovanje medija. Veza je postala javna 2009. godine, kada je Kerum objavio da se razvodi od prve supruge Ankice, sa kojom ima dvoje dece, i istovremeno potvrdio da sa Fani očekuje prvo
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Blic pre 2 minuta
Kerum izveden iz kuće sa lisicama na rukama, pretres trajao gotovo dva sata

Kerum izveden iz kuće sa lisicama na rukama, pretres trajao gotovo dva sata

Newsmax Balkans pre 3 sata
FOTO VIDEO Željko Kerum u lisicama doveden na pretres u porodičnu kuću

FOTO VIDEO Željko Kerum u lisicama doveden na pretres u porodičnu kuću

Nova pre 3 sata
Kako je "mali seljak iz Ogorja" stigao do vrha: Željko je čuvao ovce kao dečak, a ovako je zaradio svoj prvi milion

Kako je "mali seljak iz Ogorja" stigao do vrha: Željko je čuvao ovce kao dečak, a ovako je zaradio svoj prvi milion

Mondo pre 3 sata
Svi znaju Željka, ali malo ko zna nju: Misteriozna prva žena tajkuna koja se nikad nije pojavljivala u javnosti

Svi znaju Željka, ali malo ko zna nju: Misteriozna prva žena tajkuna koja se nikad nije pojavljivala u javnosti

Mondo pre 5 sati
Željko gradio bunkere za Sadama Huseina, nizao afere i milione, a onda pad: Ovo je spomenik njegovom finansijskom krahu

Željko gradio bunkere za Sadama Huseina, nizao afere i milione, a onda pad: Ovo je spomenik njegovom finansijskom krahu

Mondo pre 6 sati
Ko je uhapšeni Željko Kerum? Jezive stvari govorio o Srbima, ređao skandale, vozio besne mašine! Ostavio ženu, pa dobio dete…

Ko je uhapšeni Željko Kerum? Jezive stvari govorio o Srbima, ređao skandale, vozio besne mašine! Ostavio ženu, pa dobio dete sa 25 godina mlađom Fani!

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSplitŽeljko Kerumhapšenje

Balkan, najnovije vesti »

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Blic pre 2 minuta
Hapšenje u Banjaluci: Ženu i dete 40 dana držali u stanu?

Hapšenje u Banjaluci: Ženu i dete 40 dana držali u stanu?

Večernje novosti pre 3 minuta
Vlada Bugarske proglasila dve firme Lukoila značajnim kompanijama za nacionalnu bezbednost

Vlada Bugarske proglasila dve firme Lukoila značajnim kompanijama za nacionalnu bezbednost

Insajder pre 7 minuta
Škobić: O dopustu Elfete Veseli odlučuje isključivo direktor KPZ Tuzla

Škobić: O dopustu Elfete Veseli odlučuje isključivo direktor KPZ Tuzla

RTV pre 53 minuta
Vlasti Kosova: Iskopavanja u Zubinom Potoku mogu da potraju, apel da se ne ugrozi istraga

Vlasti Kosova: Iskopavanja u Zubinom Potoku mogu da potraju, apel da se ne ugrozi istraga

Slobodna Evropa pre 33 minuta