San Antonio ga testirao, a on stiže u Skoplje! Farahan novo oružje MZT-a!

Kurir pre 17 minuta
San Antonio ga testirao, a on stiže u Skoplje! Farahan novo oružje MZT-a!

Američki bek Noa Farahan novi je košarkaš MZT Skoplje, saopštio je makedonski šampion.

Kako se navodi u saopštenju, reč je o 25-godišnjem kvalitetnom plejmejkeru, visokom 185 centimetara, koji već ima jednu evropsku sezonu iza sebe. Tu sezonu je, precizira se, Farahan počeo u bosanskom Studentu, nastavio u Igokei i Borcu iz Banjaluke, a završio u slovačkom prvoligašu Komarnu. Univerzitetsku košarkašku karijeru je započeo u Istočnoj Karolini, nakon čega je igrao za Zapadnu Virdžiniju i Hempton Pajretse, a prošlog leta je novi plejmejker skopskog MZT
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