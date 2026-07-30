San Antonio ga testirao, a on stiže u Skoplje! Farahan novo oružje MZT-a!

Američki bek Noa Farahan novi je košarkaš MZT Skoplje, saopštio je makedonski šampion.

Kako se navodi u saopštenju, reč je o 25-godišnjem kvalitetnom plejmejkeru, visokom 185 centimetara, koji već ima jednu evropsku sezonu iza sebe. Tu sezonu je, precizira se, Farahan počeo u bosanskom Studentu, nastavio u Igokei i Borcu iz Banjaluke, a završio u slovačkom prvoligašu Komarnu. Univerzitetsku košarkašku karijeru je započeo u Istočnoj Karolini, nakon čega je igrao za Zapadnu Virdžiniju i Hempton Pajretse, a prošlog leta je novi plejmejker skopskog MZT