Sedmi Miholjski susreti sela održani u Gornjem Ribniku: Očuvanje tradicije, negovanje kulturnog nasleđa i jačanje seoske zajednice

Kurir pre 33 minuta
Sedmi Miholjski susreti sela održani u Gornjem Ribniku: Očuvanje tradicije, negovanje kulturnog nasleđa i jačanje seoske…

U porti Hrama Svetog arhangela Gavrila u Gornjem Ribniku, kod Trstenika, svečano su održani sedmi po redu Miholjski susreti sela u opštini Trstenik.

Manifestacija, posvećena očuvanju tradicije, negovanju kulturnog nasleđa i jačanju seoske zajednice, okupila je veliki broj meštana, učesnika i gostiju. Miholjski susreti sela održani su uz podršku Ministarstva za brigu o selu, čime je još jednom potvrđen značaj ulaganja u razvoj i očuvanje života na selu. Manifestaciju je svečano otvorila sekretar Ministarstva za brigu o selu, Snežana Petrović, koja je istakla značaj ovakvih događaja za očuvanje tradicije,
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