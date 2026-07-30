Srpski grad uvodi mere zbog paklenih vrućina! Na snazi i stroga zabrana zbog vrelih dana, evo koja područja su najugroženija tokom toplotnog talasa

Kurir pre 3 sata  |  RINA
Srpski grad uvodi mere zbog paklenih vrućina! Na snazi i stroga zabrana zbog vrelih dana, evo koja područja su najugroženija…

Opštinski štab za vanredne situacije u Gornjem Milanovcu izdao je upozorenje i naložio preduzimanje preventivnih mera zbog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa, koji je najavio Republički hidrometeorološki zavod.

Prema upozorenju, maksimalne temperature danas će biti od 31 do 35 stepeni, sutra od 33 do 37, dok se od petka očekuje od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni. Toplotni talas će se, prema aktuelnim prognozama, zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje oko 40 stepeni. Iz Štaba upozoravaju da dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava
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