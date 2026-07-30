U Jasici tradicionalna kulturno-umetnička manifestacija: Likovna kolonija i koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane “Stanislav Binički”

Kurir pre 1 sat
U Jasici tradicionalna kulturno-umetnička manifestacija: Likovna kolonija i koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane…

Kulturno umetnička manifestacija „Stanislav Binički“ u Jasici, pored Kruševca, predstavlja ključni kulturni događaj u kruševačkom kraju kojim meštani Jasike 23 godine čuvaju sećanje na svog najpoznatijeg zavičajca, velikog srpskog kompozitora, dirigenta i pedagoga Stanislava Biničkog, koji je rođen 27. jula 1872. godine.

Organizatori manifestacije su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica Jasika, Osnovna škola „Stanislav Binički“ i KUD „Stanislav Binički“, a pokrovitelj Grad Kruševac. Program je počeo 24. jula 2026. godine radom 22. Likovne kolonije koja je održana u porti crkve Svetog Prokopija. Nastupilo je 16 slikara, a od prošle godine na koloniji učestvuju i mladi slikari školskog uzrasta. Završni program održan je 27. jula, u dvorištu Osnovne škole „Stanislav Binički“ i
Otvori na kurir.rs

Kruševac »

Evakuisani stanari dve stambene zgrade u Aleksandrovcu zbog odrona na susednom gradilištu

Evakuisani stanari dve stambene zgrade u Aleksandrovcu zbog odrona na susednom gradilištu

Newsmax Balkans pre 11 sati
Evakuisani stanari dve kuće u Aleksandrovcu zbog odronjavanja na gradilištu mosta

Evakuisani stanari dve kuće u Aleksandrovcu zbog odronjavanja na gradilištu mosta

N1 Info pre 12 sati
Evakuisani stanari dve kuće u Aleksandrovcu zbog odronjavanja na susednom gradilištu mosta

Evakuisani stanari dve kuće u Aleksandrovcu zbog odronjavanja na susednom gradilištu mosta

Beta pre 12 sati
Obrušavanje na gradilištu mosta u Aleksandrovcu: Evakuisani stanari dve kuće, na uviđaju i inspektori za građevinu i…

Obrušavanje na gradilištu mosta u Aleksandrovcu: Evakuisani stanari dve kuće, na uviđaju i inspektori za građevinu i bezbednost na radu

Nedeljnik pre 12 sati
Leskovac među najzagađenijim gradovima u Srbiji: Tokom prošle godine vazduh bio prekomerno zagađen čak 110 dana

Leskovac među najzagađenijim gradovima u Srbiji: Tokom prošle godine vazduh bio prekomerno zagađen čak 110 dana

Rešetka pre 9 sati
Analiza kvaliteta vazduha u Srbiji - koji gradovi su najzagađeniji

Analiza kvaliteta vazduha u Srbiji - koji gradovi su najzagađeniji

N1 Info pre 10 sati
Užas u Sokobanji, devojku držao zarobljenu u stanu: Kruševljanku tukao mesec dana?! Uhapšen pripadnik tzv. kosovske policije…

Užas u Sokobanji, devojku držao zarobljenu u stanu: Kruševljanku tukao mesec dana?! Uhapšen pripadnik tzv. kosovske policije (34)

Kurir pre 14 sati
Kruševac »

Ključne reči

Kruševac

Regioni, najnovije vesti »

U Jasici tradicionalna kulturno-umetnička manifestacija: Likovna kolonija i koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane…

U Jasici tradicionalna kulturno-umetnička manifestacija: Likovna kolonija i koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane “Stanislav Binički”

Kurir pre 1 sat
Alarm zbog niskog vodostaja Dunava: Vanredna situacija proglašena u tri grada

Alarm zbog niskog vodostaja Dunava: Vanredna situacija proglašena u tri grada

IndeksOnline pre 2 sata
Teška nesreća u Novom Pazaru: Motociklista udario u zid i teško povređen

Teška nesreća u Novom Pazaru: Motociklista udario u zid i teško povređen

IndeksOnline pre 1 sat
Sedmi Miholjski susreti sela održani u Gornjem Ribniku: Očuvanje tradicije, negovanje kulturnog nasleđa i jačanje seoske…

Sedmi Miholjski susreti sela održani u Gornjem Ribniku: Očuvanje tradicije, negovanje kulturnog nasleđa i jačanje seoske zajednice

Kurir pre 2 sata
Ponesite dobro raspoloženje, Šumadija zove! Počinju "Šumadijski dani šljive": čeka vas besplatna vodička tura, najlepša rakija…

Ponesite dobro raspoloženje, Šumadija zove! Počinju "Šumadijski dani šljive": čeka vas besplatna vodička tura, najlepša rakija i razni koncerti!

Kurir pre 3 sata