U Jasici tradicionalna kulturno-umetnička manifestacija: Likovna kolonija i koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane “Stanislav Binički”

Kulturno umetnička manifestacija „Stanislav Binički“ u Jasici, pored Kruševca, predstavlja ključni kulturni događaj u kruševačkom kraju kojim meštani Jasike 23 godine čuvaju sećanje na svog najpoznatijeg zavičajca, velikog srpskog kompozitora, dirigenta i pedagoga Stanislava Biničkog, koji je rođen 27. jula 1872. godine.

Organizatori manifestacije su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica Jasika, Osnovna škola „Stanislav Binički“ i KUD „Stanislav Binički“, a pokrovitelj Grad Kruševac. Program je počeo 24. jula 2026. godine radom 22. Likovne kolonije koja je održana u porti crkve Svetog Prokopija. Nastupilo je 16 slikara, a od prošle godine na koloniji učestvuju i mladi slikari školskog uzrasta. Završni program održan je 27. jula, u dvorištu Osnovne škole „Stanislav Binički“ i