Zatresle se kuće u Hrvatskoj! Zemljotres probudio građane Siska, neki tvrde da su imali utisak kao da je odjeknula eksplozija, potres se osetio i u Zagrebu

Kurir pre 26 minuta
Zatresle se kuće u Hrvatskoj! Zemljotres probudio građane Siska, neki tvrde da su imali utisak kao da je odjeknula eksplozija…

Jutros je područje Hrvatske pogodio zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar ( EMSC).

Epicentar potresa registrovan je šest kilometara od Siska, na dubini od devet kilometara. Za sada nema informacija o povređenima niti o materijalnoj šteti. Prema svedočenjima građana objavljenim na sajtu EMSC, zemljotres je bio snažan i jasno se osetio. Pojedini očevici naveli su da su se kuće tresle, dok su neki imali utisak kao da je odjeknula eksplozija. Prema njihovim navodima, podrhtavanje tla osetilo se i u Zagrebu, Glini, Popovači, Kostajnici i Kozarskoj
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