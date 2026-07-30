Žena u Batajnici pala sa drveta, na Pančevačkom putu čovek ostao bez ruke. Noć užasa u Beogradu: 2 ubadanja nožem, razbijena glava...

Kurir pre 1 sat  |  Beta
Žena u Batajnici pala sa drveta, na Pančevačkom putu čovek ostao bez ruke. Noć užasa u Beogradu: 2 ubadanja nožem, razbijena…

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, uz tri udesa u kojima nije bilo teže povređenih.

Ekipe Hitne pomoći obavile su 122 intervencije, od kojih 27 na javnim mestima, rečeno je u toj službi. Nešto pre 21 čas dve ekipe Hitne pomoći intervenisale su na uglu Cvijićeve i Ulice Zdravka Čelara gde su dva muškarca, stara 46 i 47 godina, povređena hladnim oružjem dok je 58-godišnjak zadobio povrede glave. Sva trojica su prebačena na VMA bez vidljivo teških povreda. Pomoć lekara najčešće su tražili onkološki pacijenti. Tokom prethodnog dana, ekipe Hitne pomoći
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