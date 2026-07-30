Mladić u Nišu uhapšen zbog serija otimanja zlatnih lanaca

U Nišu je uhapšen A. R. (22) iz toga grada zbog sumnje da je počinio dve teške krađe i krađu u pokušaju. -On se sumnjiči da je 27. jula, sa još jednom osobom za kojim se intenzivno traga, prišao s leđa muškarcu (73) i oborio ga na ulicu, a potom mu strgao zlatni lanac s vrata i pobegao-saopštila je Policijska uprava u Nišu. Njih dvojica su, kako se sumnja, u proteklih sedam dana, od još dve žene u Nišu otrgli lančiće s vrata, dok su na isti način pokušali da uzmu