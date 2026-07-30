AMSS upozorava: Pojačan saobraćaj kreće već danas, na Horgošu se čeka sat vremena

Moj Novi Sad pre 31 minuta
AMSS upozorava: Pojačan saobraćaj kreće već danas, na Horgošu se čeka sat vremena

Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora povećan broj vozila očekuje već od danas na autoputevima i glavnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje da vožnju prilagode uslovima na putu, posebno u zonama gde se izvode radovi, poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Putnička vozila se na ulazu u Srbiju na prelazu Horgoš zadržavaju jedan sat. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju tri sata, a na Batrovcima jedan sat.
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