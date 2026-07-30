AMSS upozorava: Pojačan saobraćaj kreće već danas, na Horgošu se čeka sat vremena
Moj Novi Sad pre 31 minuta
Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora povećan broj vozila očekuje već od danas na autoputevima i glavnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Vozačima se savetuje da vožnju prilagode uslovima na putu, posebno u zonama gde se izvode radovi, poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Putnička vozila se na ulazu u Srbiju na prelazu Horgoš zadržavaju jedan sat. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju tri sata, a na Batrovcima jedan sat.