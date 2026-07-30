Danas slavimo Ognjenu Mariju: Veliki srpski praznik, ove običaje svi moraju da ispoštuju, a pogotovo žene

Mondo pre 43 minuta  |  Aleksandar Blagić
Danas slavimo Ognjenu Mariju: Veliki srpski praznik, ove običaje svi moraju da ispoštuju, a pogotovo žene

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas slavi i obeležava Svetu velikomučenicu Marinu koja u narodu poznatiju kao Ognjenu Mariju.

Mošti ove svetiteljke počivaju u manastiru Svete Marine u Albaniji, na planini Longa iznad Ohridskog jezera. Praznik Ognjena Marija, kao i praznici svetiteljki koji slede u avgustu - Blaga Marija i Trnova Petka, u crkvenom kalendaru nije upisan crvenim slovima, ali spada u veoma važne i poštovane praznike u srpskom narodu, pogotovo među ženama. Ovu svetiteljku posebno poštuju žene tako da se tog dana ne radi ni u kući, ni u polju, a u narodu se kaže da na Ognjenu
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ognjena Marija: Zašto se ovaj praznik smatra jednim od najpoštovanijih u narodu

Ognjena Marija: Zašto se ovaj praznik smatra jednim od najpoštovanijih u narodu

Danas pre 18 minuta
Narodna verovanja na Ognjenu Mariju

Narodna verovanja na Ognjenu Mariju

Ozon press pre 18 minuta
Danas nikako ne idite u vodu! Slavimo Ognjenu Mariju: Paklene vrućine i jedno strogo pravilo

Danas nikako ne idite u vodu! Slavimo Ognjenu Mariju: Paklene vrućine i jedno strogo pravilo

Telegraf pre 13 minuta
SPC danas proslavlja Svetu velikomučenicu Marinu, u narodu poznatu i kao Ognjena Marija

SPC danas proslavlja Svetu velikomučenicu Marinu, u narodu poznatu i kao Ognjena Marija

RTV pre 1 sat
Danas je Ognjena Marija: Zaštitnica žena i jedna od najpoštovanijih svetiteljki

Danas je Ognjena Marija: Zaštitnica žena i jedna od najpoštovanijih svetiteljki

N1 Info pre 23 minuta
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija

Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija

Glas Šumadije pre 28 minuta
Ko slavi Ognjenu Mariju, siguran je u letinu – ne valja ni konac u iglu udenuti

Ko slavi Ognjenu Mariju, siguran je u letinu – ne valja ni konac u iglu udenuti

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AlbanijaOhridSPC

Društvo, najnovije vesti »

Nasukani čamci i dugački peščani sprudovi: Kako izgledaju mesta gde je Dunav na zabrinjavajuće niskom nivou? (VIDEO)

Nasukani čamci i dugački peščani sprudovi: Kako izgledaju mesta gde je Dunav na zabrinjavajuće niskom nivou? (VIDEO)

Insajder pre 13 minuta
U SB UN prvi krug neformalnog glasanja o novom generalnom sekretaru UN

U SB UN prvi krug neformalnog glasanja o novom generalnom sekretaru UN

Beta pre 3 minuta
Kako epidemija afričke kuge svinja utiče na tržište mesa u Srbiji

Kako epidemija afričke kuge svinja utiče na tržište mesa u Srbiji

Bloomberg Adria pre 13 minuta
Ognjena Marija: Zašto se ovaj praznik smatra jednim od najpoštovanijih u narodu

Ognjena Marija: Zašto se ovaj praznik smatra jednim od najpoštovanijih u narodu

Danas pre 18 minuta
Upravo na Blic TV! Proglašena vanredna situacija u 3 grada Srbije: U "Jutru na Blic" istražujemo kako suša utiče na plovidbu…

Upravo na Blic TV! Proglašena vanredna situacija u 3 grada Srbije: U "Jutru na Blic" istražujemo kako suša utiče na plovidbu

Blic pre 13 minuta