Danas slavimo Ognjenu Mariju: Veliki srpski praznik, ove običaje svi moraju da ispoštuju, a pogotovo žene

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas slavi i obeležava Svetu velikomučenicu Marinu koja u narodu poznatiju kao Ognjenu Mariju.

Mošti ove svetiteljke počivaju u manastiru Svete Marine u Albaniji, na planini Longa iznad Ohridskog jezera. Praznik Ognjena Marija, kao i praznici svetiteljki koji slede u avgustu - Blaga Marija i Trnova Petka, u crkvenom kalendaru nije upisan crvenim slovima, ali spada u veoma važne i poštovane praznike u srpskom narodu, pogotovo među ženama. Ovu svetiteljku posebno poštuju žene tako da se tog dana ne radi ni u kući, ni u polju, a u narodu se kaže da na Ognjenu