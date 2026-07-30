Dunav na istorijskom minimumu, ugroženo snabdevanje vodom: Država sprema mere zbog ekstremno visokih temperatura

Mondo pre 41 minuta  |  Tamara Birešić
Dunav na istorijskom minimumu, ugroženo snabdevanje vodom: Država sprema mere zbog ekstremno visokih temperatura

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić predsedavao je danas sednicom Republičkog štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrana kritična meteorološka i hidrološka situacija u Srbiji.

Sednici u zgradi Vlade Srbije prisustvovao je i premijer Đuro Macut, kao i ministri, direktori javnih preduzeća i drugi članovi Štaba. Povod za sazivanje sednice su najavljeni dugotrajni toplotni talas, izrazito visok rizik od požara na otvorenom i vodostaji Dunava i drugih reka koji su pali na istorijski minimum. Prema informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednih deset dana očekuju se maksimalne dnevne temperature između 35 i 40 stepeni.
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