Partizan je već prošao dalje: Srbija sanja još dva čuda u Ligi konferencija

Tri srpska kluba će igrati za prolazak u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Dok je Vojvodina praktično već ispala, a Partizan je praktično prošao dalje, Železničar iz Pančeva imaće najneizvesniju utakmicu. Prvi će na teren izaći fudbaleri Vojvodine koji od 20 časova igraju as Ajaksom u Amsterdamu, dok će 15 minuta kasnije Partizan početi svoj meč u Luksemburgu protiv Une Štasen. U čuvenom kamenolomu u Bragi Železničar igra od 21:00. Fudbaleri Partizana mučili su se na početku Superlige kako u remiju sa Zemunom tako i u pobedi protiv Mačve.