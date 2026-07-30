Partizan kažnjen, Demba Sek suspendovan: FSS neumoljiv na startu sezone

Mondo pre 2 sata  |  Jelena Bijeljić
Partizan kažnjen, Demba Sek suspendovan: FSS neumoljiv na startu sezone

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je FK Partizan zabranom prisustva navijača na jednoj prvenstvenoj utakmici na gostujućem terenu zbog dešavanja u uvodnom kolu Superlige Srbije.

Crno-beli su remizirali sa Zemunom 2:2, a pristalice crno-belih su napravile niz incidenata. Istom merom je kažnjen i FK Radnički 1923 iz Kragujevca. Kako se navodi u saopštenju, sankcije su izrečene zbog neprimerenog ponašanja njihovih pristalica na otvaranju nove takmičarske sezone, na utakmicama Novi Pazar - Radnički 1923 i Zemun - Partizan. Gostujuća publika je na pomenutim susretima koristila pirotehnička sredstva u prekomernim količinama od kojih je većina
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