S kim Partizan može u plej-ofu? Na žrebu Lige konferencija čekaju ga Benfika, Hajduk, Bešiktaš...

Mondo pre 24 sata  |  Milutin Vujičić
S kim Partizan može u plej-ofu? Na žrebu Lige konferencija čekaju ga Benfika, Hajduk, Bešiktaš...

FK Partizan prošao je u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije pošto je bez većih problema ostvario "duplu" pobedu protiv Une Štrasen iz Luksemburga.

Nakon 4:0 u Beogradu, bilo je 1:0 na gostovanju golom Bogdana Kostića, tako da crno-beli već znaju da im sada sledi dvomeč sa kazahstanskim Tobolom. Međutim, nije Partizanov cilj "samo" treće kolo kvalifikacija, žele da ove sezone igraju grupnu fazu Lige konferencija, tako da će s pažnjom ispratiti žreb u ponedeljak u sedištu UEFA. Tačno u 14 časova saznaće ime poslednjeg rivala u kvalifikacijama. Dobra vest za Partizan je da će i na ovom žrebu biti povlašćen, što
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