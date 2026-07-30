Svi znaju Željka, ali malo ko zna nju: Misteriozna prva žena tajkuna koja se nikad nije pojavljivala u javnosti

Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i jedan od najpoznatijih hrvatskih preduzetnika, ponovo je u centru pažnje javnosti.

Čovek koji je od skromnog detinjstva u Dalmatinskoj zagori stigao do vlasnika poslovnog carstva, luksuznih automobila i političke funkcije, danas se suočava sa novim problemima nakon hapšenja u okviru istrage afere "Konoba Pršut". Njegov životni put obeležili su neverovatan uspon, brojne kontroverze, ljubavni skandali i spektakularan pad. Život bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma oduvek je bio pod lupom javnosti, a posebno su se pratili njegovi ljubavni