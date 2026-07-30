Svi znaju Željka, ali malo ko zna nju: Misteriozna prva žena tajkuna koja se nikad nije pojavljivala u javnosti

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Svi znaju Željka, ali malo ko zna nju: Misteriozna prva žena tajkuna koja se nikad nije pojavljivala u javnosti

Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i jedan od najpoznatijih hrvatskih preduzetnika, ponovo je u centru pažnje javnosti.

Čovek koji je od skromnog detinjstva u Dalmatinskoj zagori stigao do vlasnika poslovnog carstva, luksuznih automobila i političke funkcije, danas se suočava sa novim problemima nakon hapšenja u okviru istrage afere "Konoba Pršut". Njegov životni put obeležili su neverovatan uspon, brojne kontroverze, ljubavni skandali i spektakularan pad. Život bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma oduvek je bio pod lupom javnosti, a posebno su se pratili njegovi ljubavni
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ko je Fani zbog koje je uhapšeni Kerum ostavio ženu? Zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (foto)…

Ko je Fani zbog koje je uhapšeni Kerum ostavio ženu? Zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (foto)

Kurir pre 52 minuta
Željko gradio bunkere za Sadama Huseina, nizao afere i milione, a onda pad: Ovo je spomenik njegovom finansijskom krahu

Željko gradio bunkere za Sadama Huseina, nizao afere i milione, a onda pad: Ovo je spomenik njegovom finansijskom krahu

Mondo pre 1 sat
Ko je uhapšeni Željko Kerum? Jezive stvari govorio o Srbima, ređao skandale, vozio besne mašine! Ostavio ženu, pa dobio dete…

Ko je uhapšeni Željko Kerum? Jezive stvari govorio o Srbima, ređao skandale, vozio besne mašine! Ostavio ženu, pa dobio dete sa 25 godina mlađom Fani!

Kurir pre 2 sata
Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhapšen na koncertu u Veloj Luci

Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhapšen na koncertu u Veloj Luci

Beta pre 3 sata
Detalji hapšenja Željka Keruma: Policija mu prišla dok je bio na koncertu posvećenom Oliveru Dragojeviću

Detalji hapšenja Željka Keruma: Policija mu prišla dok je bio na koncertu posvećenom Oliveru Dragojeviću

Nova pre 3 sata
Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Blic pre 2 sata
Afera "Konoba Pršut" mu došla glave: Evo zbog čega je uhapšen bivši gradonačelnik Splita, bespravno izgradio objekat na Jadranu…

Afera "Konoba Pršut" mu došla glave: Evo zbog čega je uhapšen bivši gradonačelnik Splita, bespravno izgradio objekat na Jadranu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SplittajkuniŽeljko Kerum

Balkan, najnovije vesti »

Otkrivamo detalje užasa u Banjaluci: Ženu i maloletno dete zarobili u stanu i uzeli im i zadnju marku

Otkrivamo detalje užasa u Banjaluci: Ženu i maloletno dete zarobili u stanu i uzeli im i zadnju marku

Blic pre 7 minuta
Šok u Banjaluci: Lažno obećavali posao ženi u inostranstvu, pa je sa detetom držali zatočenu u stanu

Šok u Banjaluci: Lažno obećavali posao ženi u inostranstvu, pa je sa detetom držali zatočenu u stanu

Blic pre 17 minuta
"Bitku na Vučjem dolu vodili Srbi iz različitih plemena": Bura u Crnoj Gori oko izjave patrijarha Porfirija

"Bitku na Vučjem dolu vodili Srbi iz različitih plemena": Bura u Crnoj Gori oko izjave patrijarha Porfirija

N1 Info pre 32 minuta
Kosovo nastavlja rušenje objekata bez dozvole na jezeru Gazivode

Kosovo nastavlja rušenje objekata bez dozvole na jezeru Gazivode

Slobodna Evropa pre 52 minuta
Stevandić: Oluja je bila ubijanje srpskog naroda pod pokroviteljstvom NATO i dela Zapadne Evrope

Stevandić: Oluja je bila ubijanje srpskog naroda pod pokroviteljstvom NATO i dela Zapadne Evrope

Euronews pre 1 sat