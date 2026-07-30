"Tutnjava i dosta zatreslo kuću, prilično jako je drmalo": Zemljotres pogodio Hrvatsku, kritično kod ovog grada

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
"Tutnjava i dosta zatreslo kuću, prilično jako je drmalo": Zemljotres pogodio Hrvatsku, kritično kod ovog grada

Zemljotres magnitude 3,7 po Rihteru pogodio je jutros centralnu Hrvatsku, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, zemljotres se dogodio u 6.29, a epicentar je bio šest kilometara jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 kilometara jugoistočno od Zagreba. Zemljotres se dogodio na dubini od devet kilometara. Građani sa područja Siska i okoline na stranici EMSC-a opisali su da je zemljotres bio praćen snažnom tutnjavom, kao i da je na pojedinim lokacijama prilično zatresao kuće. "Kao da je pukla bomba pa duga tutnjava", napisao je stanovnik Gornjeg Komareva. Iz
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