Advokati Veselina Milića podneli krivičnu prijavu protiv Marka Krička i Boška Sekulovića

N1 Info pre 47 minuta  |  N1 Beograd
Advokati Veselina Milića podneli krivičnu prijavu protiv Marka Krička i Boška Sekulovića
Punomoćnici Veselina Milića podneli su Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, krivičnu prijavu protiv načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića, zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj u slučaju „Senjak 27“ na štetu Milića. U saopštenju Advokatske kancelarije "Vasiljević legal“ se navodi da je suština prijave u tome što, kako tvrde punomoćnici
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