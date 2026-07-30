Advokati Veselina Milića podneli krivičnu prijavu protiv Marka Krička i Boška Sekulovića

Punomoćnici Veselina Milića podneli su Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, krivičnu prijavu protiv načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića, zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj u slučaju „Senjak 27“ na štetu Milića. U saopštenju Advokatske kancelarije "Vasiljević legal“ se navodi da je suština prijave u tome što, kako tvrde punomoćnici