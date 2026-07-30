Druga sednica Saveta REM: Ponovo nije izabran predsednik

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd FoNet
Druga sednica Saveta REM: Ponovo nije izabran predsednik

Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) dogovorili su se danas, posle dvočasovne rasprave u nastavku konstitutivne sednice, o dvoje kandidata za predsednika tog tela - Dubravki Valić Nedeljković i Milošu Gariću.

Ipak, nakon dva kruga glasanja, kako je Valić Nedeljković rekla medijima, predsednik nije izabran. Sednici je prisustvovalo sedmoro od osam članova Saveta, jer je Ira Prodanov Krajišnik javila da je odsutna zbog bolesti. Kako je rekla Valić Nedeljković, dva puta se glasalo o predsedniku Saveta REM-a, ali do dogovora nije došlo. U prvom krugu je Miloš Garić dobio četiri glasa, a ona tri, što se ponovilo i u drugom krugu. "Nastavićemo rad, u drugoj polovini avgusta
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