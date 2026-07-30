Gorivo u Srbiji skuplje nego u drugim državama zbog visoke akcize, kaže predsednik i pita N1 zašto ne poredi cene hleba

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je gorivo u Srbiji skuplje nego u regionu zbog visoke akcize.

On je na Vidikovcu na Kablaru, koji je danas obišao, rekao da je gorivo u Srbiji dva-tri-četiri dinara skuplje nego u Crnoj Gori, a da je skuplje u Albaniji i Sloveniji. "Tačno je da je skuplje gorivo zato što smo imali visoku akcizu. A imamo i neke 'sitne' probleme jer imamo godinu i po dana sankcije na Naftnu industriju Srbije (NIS). Borimo se da preživimo. Kod nas je sad ta razlika manja nego što je bila. Ranije je gorivo u Srbiji bilo skuplje 35-40 dinara nego