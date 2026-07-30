Menja se Zakon o javnom dugu: Država će za svaku izdatu garanciju naplaćivati proviziju

Ministarstvo finansija predložilo je izmene Zakona o javnom dugu.

Nacrt izmena je objavljen i u fazi je konsultacija koje prethode javnoj raspravi. Menjaju se samo dva člana, pa će po novom zakonskom rešenju sva javna preduzeća kojima Republika Srbija daje garanciju za zaduživanje - morati državi da plate proviziju. Zakonom o javnom dugu uređuju se uslovi, način i postupak zaduživanja Republike Srbije, pokrajina i lokalnih vlasti, ali i pojedinih institucija: RFZO, Fonda PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovim propisom