Menja se Zakon o javnom dugu: Država će za svaku izdatu garanciju naplaćivati proviziju

N1 Info pre 1 sat  |  Daniela Ilić Krasić
Menja se Zakon o javnom dugu: Država će za svaku izdatu garanciju naplaćivati proviziju

Ministarstvo finansija predložilo je izmene Zakona o javnom dugu.

Nacrt izmena je objavljen i u fazi je konsultacija koje prethode javnoj raspravi. Menjaju se samo dva člana, pa će po novom zakonskom rešenju sva javna preduzeća kojima Republika Srbija daje garanciju za zaduživanje - morati državi da plate proviziju. Zakonom o javnom dugu uređuju se uslovi, način i postupak zaduživanja Republike Srbije, pokrajina i lokalnih vlasti, ali i pojedinih institucija: RFZO, Fonda PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovim propisom
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