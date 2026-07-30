Na današnji dan, 30. jul: Rođena Emili Bronte, Urugvaj postao prvi svetski šampion u fudbalu, umro David Albahari...

Na današnji dan dogodilo se: 1419. Husiti, sledbenici pogubljenog češkog verskog reformatora Jana Husa, isprovocirani bacanjem kamenja na njihovu procesiju, upali su u Gradsku većnicu u Pragu i izbacili kroz prozor katoličke članove gradske uprave, zajedno sa gradonačelnikom. To je bio početak husitskih ratova (1419-36). 1511. Rođen je italijanski slikar i arhitekta Đorđo Vazari, autor dela "Životi slikara, vajara i arhitekata", objavljenog 1550. Vazari je