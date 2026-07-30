Počinje toplotni talas koji će se zadržati celu prvu dekadu avgusta, danas do 37 stepeni

N1 Info pre 1 sat  |  Radmila Mitrović
Počinje toplotni talas koji će se zadržati celu prvu dekadu avgusta, danas do 37 stepeni
Danas sunčano i veoma toplo. Temperatura će biti do 37 stepeni, a narednih dana biće još toplije. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje, jer se prognozira da će ovaj toplotni talas biti jak i dugotrajan. U upozorenju se, između ostalog, navodi da će se, prema trenutnim prognozama, toplotni talas zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne
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