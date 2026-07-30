Veljanovski: Predsednik Saveta REM je protokolarna funkcija - i sa devetim članom će biti teško raditi

N1 Info pre 18 minuta  |  N1 Beograd
Veljanovski: Predsednik Saveta REM je protokolarna funkcija - i sa devetim članom će biti teško raditi

Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) dogovorili su se, posle dvočasovne rasprave u nastavku konstitutivne sednice, o dvoje kandidata za predsednika tog tela - Dubravki Valić Nedeljković i Milošu Gariću.

Ipak, nakon dva kruga glasanja, predsednik nije izabran. Kako za N1 navodi medijski ekspert i univerzitetski profesor u penziji Rade Veljanovski - očekivan ishod. "Ovo je njihov tek drugi sastanak, nisam očekivao da će oni danas taj posao da završe i vidi se da su svi ostali na svojim pozicijama. Mada je ova grupacija - a loše je što moramo da govorimo na taj način, grupacija ova ili ona, ali realnost je takva - nezavisnih kandidata bila fleksibilna i predložila
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