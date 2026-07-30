Vučić o raspisivanju izbora: Sačekaću da se bogatiji birači vrate sa 'holideja'

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Vučić o raspisivanju izbora: Sačekaću da se bogatiji birači vrate sa 'holideja'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, odgovarajući na pitanje N1, da će kao nadležna institucija raspisati vanredne parlamentarne izbore pošto se, po njegovim rečima, bogatiji birači vrate s 'holideja'.

Vučić je kazao da misli da je "idealno" vreme za održavanje tih izbora bio period jul-avgust. "Izbori će biti raspisani kada nadležna institucija odluči. Nadležna institucija se rukovodi Ustavom, zakonima i potrebama građana. Pošto je jedan deo građana rekao da je na 'holideju', da je na odmoru, a vidite da ja nisam, ni dan - svaku subotu radim, svaku nedelju radim, svaki radni dan je za mene isti... Ne idem nigde... Što se mene tiče idealno vreme za izbore je jul,
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