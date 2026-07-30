Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Američki napadi na Iran i skok cena nafte

Naslovi.ai pre 1 sat
Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Američki napadi na Iran i skok cena nafte

SAD izvele snažne udare na ciljeve u Iranu nakon napada na bazu u Jordanu, dok cene nafte rastu

Američka vojska izvela je seriju snažnih udara na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu kao odgovor na prethodni iranski raketni napad na bazu SAD u Jordanu. Predsednik Donald Tramp poručio je da će SAD snažno uzvratiti, dok iranske vlasti i Revolucionarna garda prete zatvaranjem Ormuskog moreuza i nastavljaju tenzije u regionu. Beta N1 Info RTV Večernje novosti

Zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zabrinutosti za globalno snabdevanje energentima, cene sirove nafte zabeležile su snažan rast, pri čemu se nafta brent približila iznosu od 90 dolara za barel. Danas Vreme Bonitet

Povezane vesti »

"Udarićemo ih žestoko, dobro će osetiti naš odgovor" Tramp opasno zapretio Iranu posle raketnog napada na američke vojne baze!…

"Udarićemo ih žestoko, dobro će osetiti naš odgovor" Tramp opasno zapretio Iranu posle raketnog napada na američke vojne baze!

Kurir pre 2 sata
SAD izvela jake udare na Iran kao odgovor na napad na američku bazu u Jordanu

SAD izvela jake udare na Iran kao odgovor na napad na američku bazu u Jordanu

Beta pre 3 sata
Volstrit u jednom danu izgubio više od 1.000 poena: Šta istorija kaže da sledi posle ovakvog pada?

Volstrit u jednom danu izgubio više od 1.000 poena: Šta istorija kaže da sledi posle ovakvog pada?

BizLife pre 3 sata
Ključa na Bliskom istoku: Pogođena zgrada kineske kompanije u Kuvajtu, poginuo radnik

Ključa na Bliskom istoku: Pogođena zgrada kineske kompanije u Kuvajtu, poginuo radnik

Mondo pre 3 sata
SAD izvele snažan talas udara na Iran, Jordan oborio pet iranskih raketa

SAD izvele snažan talas udara na Iran, Jordan oborio pet iranskih raketa

RTS pre 3 sata
SAD izvela jake udare na Iran kao odgovor na napad na američku bazu u Jordanu

SAD izvela jake udare na Iran kao odgovor na napad na američku bazu u Jordanu

Radio sto plus pre 4 sati
SAD izvela jake udare na Iran kao odgovor na napad na američku bazu u Jordanu

SAD izvela jake udare na Iran kao odgovor na napad na američku bazu u Jordanu

Pravo u centar pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokCena nafteDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Evropska komisija: Od uvođenja EES sistema 1.100 osoba označeno kao bezbednosna pretnja

Evropska komisija: Od uvođenja EES sistema 1.100 osoba označeno kao bezbednosna pretnja

Insajder pre 59 minuta
EU planira izgradnju sedam fabrika veštačke inteligencije vrednih 10 milijardi evra

EU planira izgradnju sedam fabrika veštačke inteligencije vrednih 10 milijardi evra

Insajder pre 14 minuta
Moguća istraga uvoza građevinskog materijala sa Balkana u EU Novo

Moguća istraga uvoza građevinskog materijala sa Balkana u EU Novo

REUC pre 4 minuta
Novi izraelski napadi u Pojasu Gaze, četvoro poginulih Novo

Novi izraelski napadi u Pojasu Gaze, četvoro poginulih Novo

REUC pre 19 minuta
Japan se pridružio programu Horizont Evropa Novo

Japan se pridružio programu Horizont Evropa Novo

REUC pre 44 minuta