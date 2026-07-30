Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Američki napadi na Iran i skok cena nafte

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SAD izvele snažne udare na ciljeve u Iranu nakon napada na bazu u Jordanu, dok cene nafte rastu

Američka vojska izvela je seriju snažnih udara na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu kao odgovor na prethodni iranski raketni napad na bazu SAD u Jordanu. Predsednik Donald Tramp poručio je da će SAD snažno uzvratiti, dok iranske vlasti i Revolucionarna garda prete zatvaranjem Ormuskog moreuza i nastavljaju tenzije u regionu. Beta N1 Info RTV Večernje novosti

Zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zabrinutosti za globalno snabdevanje energentima, cene sirove nafte zabeležile su snažan rast, pri čemu se nafta brent približila iznosu od 90 dolara za barel. Danas Vreme Bonitet