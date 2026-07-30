Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Pregovori u toku, napadi na Iran i širenje krize

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SAD izvele snažne udare na ciljeve u Iranu nakon napada na bazu u Jordanu, dok cene nafte rastu

Američka vojska izvela je seriju snažnih udara na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, pogađajući i vojne objekte u provinciji Bušer, kao odgovor na prethodni iranski raketni napad na bazu SAD u Jordanu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da SAD imaju tri opcije za Iran, dok iranska garda preti zatvaranjem Ormuskog moreuza. Ipak, zvaničnici potvrđuju da se pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana odvijaju u Islamabadu. Beta N1 Info RTV Večernje novosti Blic RTS Večernje novosti Politika

U napadu dronom u egipatskoj luci Damijeta oštećeni su brodovi, što predstavlja prvo direktno pogađanje infrastrukture u Egiptu. Saudijska Arabija navodi da su je Huti ove nedelje napali iz Iraka u koordinaciji sa lokalnim grupama, pogodivši postrojenja u istočnoj provinciji. Zbog širenja sukoba i zabrinutosti za globalno snabdevanje energentima, cene sirove nafte zabeležile su snažan rast. Nova Danas Vreme Bonitet RTV Politika