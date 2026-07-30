Istorijski nizak vodostaj Dunava ugrozi plovidbu i energetiku

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Dugotrajna suša i toplotni talas spustili nivo Dunava ranije nego obično, vanredna situacija u Vojvodini

Dugotrajna suša i visoke temperature dovele su do rekordno niskog vodostaja Dunava koji je na pojedinim mestima dostigao istorijski minimum. Zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije i ugroženosti rečnog saobraćaja, energetike i ekosistema, Pokrajinska vlada proglasila je vanrednu situaciju u Somboru, Kuli i Vrbasu i izdvojila 270 miliona dinara za hitne mere na sistemu Dunav–Tisa–Dunav. Ministar Dragan Glamočić obišao je crpnu stanicu Bezdan istakavši da je situacija najteža u poslednjih više od veka. Danas Biznis.rs RTS Nova RTV Danas Insajder Nedeljnik Blic Radio 021

Hidrolozi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da su niski vodostaji stigli mesec dana ranije nego uobičajeno, a tokom avgusta se očekuje dalji pad nivoa vode. Premijer Đuro Macut izjavio je da su preduzete vanredne preventivne mere i da je ugrožen sistem snabdevanja vodom, nakon što je zasedao Republički štab za vanredne situacije pod predsedavanjem Ivice Dačića povodom toplotnog talasa i rizika od požara. Danas RTS Mondo Sputnik Dnevnik Telegraf B92 Južne vesti BBC News BBC News In medija