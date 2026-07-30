Srbiju zahvatio jak toplotni talas: RHMZ izdao narandžasti meteoalarm

Naslovi.ai pre 1 sat
Srbiju zahvatio jak toplotni talas: RHMZ izdao narandžasti meteoalarm

Temperature do 40 stepeni tokom prve dekade avgusta, građanima stigla SMS upozorenja

Srbiju je zahvatio jak i dugotrajan toplotni talas koji će obuhvatiti prvu decenu avgusta, sa temperaturama koje će lokalno dostizati 40 stepeni. Cele zemlje je pod narandžastim meteo-alarmom, a građanima su upućena hitna SMS upozorenja zbog opasnosti od visokih temperatura i rizika od požara. BBC News N1 Info Danas Blic

Nadležne službe i štabovi za vanredne situacije apeluju na građane da prate preporuke, izbegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana i adekvatno se zaštite od snažnog UV zračenja i dehidratacije. Vreme Glas Zaječara RINA

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