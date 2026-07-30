RTS: Srušen motel „Jezero“ na Gazivodama uprkos pokrenutom sudskom postupku

Privremene vlasti u Prištini srušile su motel i plažni bar „Jezero“ na Gazivodama kod Zubinog Potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno, na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću „Ibar-Lepenac“, javio je RTS.

Akciju rušenja obezbeđivali su pripadnici policije, koji su jutros od sedam časova bili na terenu, zajedno sa radnicima i teškim mašinama koje su dopremili iz vlade i kompanije „Ibar-Lepenac“. Motel „Jezero“ je 17. objekat u vlasništvu Srba koji vlasti u Prištini ruše u poslednja dva meseca na obalama jezera Gazivode, pravni spor i krivične prijave Kako prenose lokalni mediji, juče je istekao rok koji je kompanija „Ibar-Lepenac“ dala vlasnicima motela i plažnog