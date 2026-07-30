Kerum izveden iz kuće sa lisicama na rukama, pretres trajao gotovo dva sata

Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum odveden je danas iz svoje kuće na Mejama nakon gotovo dvočasovnog pretresa koji su sproveli istražitelji. Kerum je iz objekta izveden sa lisicama na rukama i bez obraćanja medijima, dok je njegov advokat poručio da će se aktivno braniti.

Nakon gotovo dva sata pretresa porodične kuće na Mejama, Kerum je oko 13 časova izveden iz objekta i uveden u službeno vozilo kojim je odvezen sa lokacije. Ispred kuće bili su okupljeni brojni novinari i snimatelji, ali bivši gradonačelnik Splita nije davao izjave. Iz kuće je izveden kroz garažni prostor, gde ga je čekalo službeno vozilo, a prema navodima hrvatskih medija, prilikom ulaska u automobil podigao je ruke vezane lisicama. Za sada nije poznato gde je