Otvori oči: Kakve posledice ekstremno nizak vodostaj Dunava može da ima na poljoprivredu

Zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava i toplotnog talasa preduzete su vanredne preventivne mere, a na delu Vojvodine proglašena vanredna situacija. Kakve posledice mogu biti za poljoprivredu?

Zašto vozači u Srbiji plaćaju gorivo koje je među najskupljima u regionu? FIFA predstavila plan za osnivanje kompanije vredne 20 milijardi dolara koja bi upravljala Svetskim prvenstvom, a sve to uz učešće privatnih investitora. UEFA burno reagovala. Kako će sukob FIFA i UEFA uticati na svetski, ali i na srpski fudbal? U emisiji Otvori oči, u petak 31. jula, od osam časova, razgovaraćemo o aktuelnim temama sa našim sagovornicima, iz studija Newsmax Balkans.