Otvori oči: Kakve posledice ekstremno nizak vodostaj Dunava može da ima na poljoprivredu

Newsmax Balkans pre 16 minuta  |  Newsmax Balkans
Otvori oči: Kakve posledice ekstremno nizak vodostaj Dunava može da ima na poljoprivredu

Zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava i toplotnog talasa preduzete su vanredne preventivne mere, a na delu Vojvodine proglašena vanredna situacija. Kakve posledice mogu biti za poljoprivredu?

Zašto vozači u Srbiji plaćaju gorivo koje je među najskupljima u regionu? FIFA predstavila plan za osnivanje kompanije vredne 20 milijardi dolara koja bi upravljala Svetskim prvenstvom, a sve to uz učešće privatnih investitora. UEFA burno reagovala. Kako će sukob FIFA i UEFA uticati na svetski, ali i na srpski fudbal? U emisiji Otvori oči, u petak 31. jula, od osam časova, razgovaraćemo o aktuelnim temama sa našim sagovornicima, iz studija Newsmax Balkans.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Istorijski nizak vodostaj Dunava ugrozi plovidbu i energetiku

Istorijski nizak vodostaj Dunava ugrozi plovidbu i energetiku

Naslovi.ai pre 11 minuta
RHMZ upozorava: Srbiju očekuju temperature do 40 stepeni, poznato kada stiže osveženje

RHMZ upozorava: Srbiju očekuju temperature do 40 stepeni, poznato kada stiže osveženje

Naissus info pre 31 minuta
Apel Republičkog štaba za vanredne situacije: Izbegavati zalivanje travnjaka i bašta, pranje vozila, punjenje bazena

Apel Republičkog štaba za vanredne situacije: Izbegavati zalivanje travnjaka i bašta, pranje vozila, punjenje bazena

Newsmax Balkans pre 30 minuta
Toplotni talas na Balkanu: Kako da pregurate vrućine

Toplotni talas na Balkanu: Kako da pregurate vrućine

BBC News pre 36 minuta
Hidroelektrana "Đerdap" na korak do istorijskog minimuma – zasedao Štab za vanredne situacije

Hidroelektrana "Đerdap" na korak do istorijskog minimuma – zasedao Štab za vanredne situacije

RTS pre 55 minuta
Glamočić: Srbija se suočava sa jednom od najtežih hidroloških situacija u više od jednog veka

Glamočić: Srbija se suočava sa jednom od najtežih hidroloških situacija u više od jednog veka

Biznis.rs pre 50 minuta
Dunav na istorijskom minimumu: Pumpa u Bezdanu stala, nadležni upozoravaju da prognoze nisu dobre

Dunav na istorijskom minimumu: Pumpa u Bezdanu stala, nadležni upozoravaju da prognoze nisu dobre

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoUEFAFIFAVojvodinaDunavvanredna situacijaDolarPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Šta rade institucije, a kako građani da pomognu osobama u situaciji beskućništva tokom toplotnih talasa?

Šta rade institucije, a kako građani da pomognu osobama u situaciji beskućništva tokom toplotnih talasa?

Mašina pre 6 minuta
Izmene Zakona o obrazovanju i vaspitanju: Roditeljima i učenicima ograničen uticaj, nastavnici bez licence ako ne poslušaju…

Izmene Zakona o obrazovanju i vaspitanju: Roditeljima i učenicima ograničen uticaj, nastavnici bez licence ako ne poslušaju direktora

N1 Info pre 5 minuta
RHMZ: Najtoplije danas u Ćupriji, slede Kikinda, Sombor i Kruševac

RHMZ: Najtoplije danas u Ćupriji, slede Kikinda, Sombor i Kruševac

Insajder pre 30 minuta
Istorijski nizak vodostaj Dunava ugrozi plovidbu i energetiku

Istorijski nizak vodostaj Dunava ugrozi plovidbu i energetiku

Naslovi.ai pre 11 minuta
UNS osudio pretnje upućene Veranu Matiću putem društvenih mreža

UNS osudio pretnje upućene Veranu Matiću putem društvenih mreža

Insajder pre 0 minuta