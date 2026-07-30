Pronađeni pištolj, municija, marihuana i sekira u taksiju kod Nišlije (24)

Newsmax Balkans pre 16 minuta  |  Newsmax Balkans
Pronađeni pištolj, municija, marihuana i sekira u taksiju kod Nišlije (24)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su F. A. (24) iz ovog grada, jer su kod njega pronašli municiju i marihuanu.

On je osumnjičen za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. Policija je u sredu uveče u Nišu zaustavila taksi vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni i kod njega pronašla pištolj sa šest metaka u okviru, kao i manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana. Pored osumnjičenog je pronađena i sekira, pa će protiv njega biti
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