Pronađeni pištolj, municija, marihuana i sekira u taksiju kod Nišlije (24)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su F. A. (24) iz ovog grada, jer su kod njega pronašli municiju i marihuanu.

On je osumnjičen za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćeno držanje opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. Policija je u sredu uveče u Nišu zaustavila taksi vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni i kod njega pronašla pištolj sa šest metaka u okviru, kao i manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana. Pored osumnjičenog je pronađena i sekira, pa će protiv njega biti