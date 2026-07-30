(Video) "Ovde smo ulagali više od 30 godina": Srušen motel "Jezero" na Gazivodama, iako je sudski postupak u toku

Po nalogu preduzeća Ibar - Lepenac srušen je motel "Jezero" na Gazivodama kod Zubinog Potoka, nakon što je u sredu istekao rok koje je ovo preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina.

Rušenje motela "Jezero" na Gazivodama počelo je oko 10.20 časova, a prethodno su iz objekta iznete sve stvari. Vlasnici motela "Jezero" Jordan i Aleksandar Jakšić kažu da nisu očekivali da će do toga doći. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Priština rušenjem vikendica pokušava da vrši pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji. "Hoće da nameću silu, da ruše vikendice svih ljudi, posebno onih koji su uvek bili odani državi Srbiji", rekao je Vučić. On je