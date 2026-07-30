Od ponedeljka kreće podela 30.000 turističkih vaučera: Evo ko ima pravo, koji su uslovi i gde penzioneri najčešće letuju

NIN pre 26 minuta  |  Tanjug
Od ponedeljka kreće podela 30.000 turističkih vaučera: Evo ko ima pravo, koji su uslovi i gde penzioneri najčešće letuju

Od ponedeljka počinje raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji, a ministar turizma i omladine Husein Memić istakao je da je procedura za dobijanje vaučera ove godine dodatno pojednostavljena, kao i da među pružaocima usluga smeštaja vlada veliko interesovanje za učešće u ovom programu.

Vaučeri od po 10.000 dinara trebalo bi da se iskoriste do 1. novembra, a namenjeni su isključivo najstarijim sugrađanima. Ministar je istakao da su i prethodnih godina najveći korisnici turističkih vaučera bili upravo penzioneri, koji su činili oko 70 odsto svih korisnika. Govoreći o potrebnoj dokumentaciji, ministar je naveo da penzioneri moraju da poseduju dokaz o visini penzije, odnosno penzioni ček, pri čemu mesečna penzija ne sme da prelazi osamdeset hiljada
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