Srušen motel "Jezero" na Gazivodama, iako je sudski postupak u toku, Kancelarija za KiM: Slom pravde za Srbe na Kosmetu

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Srušen motel "Jezero" na Gazivodama, iako je sudski postupak u toku, Kancelarija za KiM: Slom pravde za Srbe na Kosmetu

Po nalogu preduzeća Ibar - Lepenac danas je srušen motel "Jezero" na Gazivodama kod Zubinog Potoka, nakon što je u sredu istekao rok koje je ovo preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina.

Radnici preduzeća Ibar - Lepenac jutros su iznosili stvari iz motela i plažnog bara "Jezero", a dopremljene su i teške mašine kojima je počelo rušenje objekta. Posed je ograđen trakom, a rušenje je nastavljeno uz asistenciju tzv. kosovske policije koja je zajedno sa radniicma došla u 7.00 sati. Zahtev da vlasnici "oslobode imovinu" stigao je 14. jula, a porodica Jakšić koja posluje u ovom objektu je podnela krivičnu prijavu protiv direktora "Ibra-Lepenca" Faruka
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