FOTO VIDEO U Francuskoj izgorela čitava sela, na Kritu stradali vatrogasci: Požari opustošili Evropu a već prete novi

Francuska, Španija i Grčka i dalje se bore sa velikim požarima dok novi talas ekstremnih vrućina, suša i snažni vetrovi drže veliki deo južne Evrope u stanju pripravnosti.

Situacija se u pojedinim oblastima popravlja, ali vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla. U Francuskoj su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su podmetale požare u okolini Bordoa, u Grčkoj su stradala trojica vatrogasaca, dok je u Španiji i dalje aktivno najmanje deset velikih požara, piše Rojters. Najdramatičnija situacija zabeležena je na grčkom ostrvu Krit, gde su stotine turista i meštana morale da budu evakuisane kopnom i morem. Thousands of people have been