FOTO VIDEO Željko Kerum u lisicama doveden na pretres u porodičnu kuću

Bivši gradonačelnik Splita i preduzetnik Željko Kerum, koji je uhapšen zbog sumnje na koruptivna krivična dela, u četvrtak pre podne doveden je u lisicama u svoju porodičnu kuću radi pretresa.

Pored Keruma, u akciji hrvatskog PNUSKOK-a uhapšeni su i njegov sestrić Igor Sapunar, kao i bivši službenik Grada Kaštela Andrija Polić. Kerum je uhapšen u sredu uveče u Veloj Luci na Korčuli zbog sumnje da je umešan u koruptivna krivična dela povezana sa aferom oko konobe „Pršut“ u Kaštel Štafiliću. Istražitelji proveravaju zakonitost postupka legalizacije tog objekta, piše Dnevnik.hr. Prema navodima hrvatskih medija, među uhapšenima je i Andrija Polić, službenik