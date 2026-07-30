Ko je Željko Kerum? Zbog 24 godine mlađe studentkinje ostavio suprugu pred kamerama, govorio da Srbi "moraju da znaju gde im je mesto"

Nova pre 1 sat
Ko je Željko Kerum? Zbog 24 godine mlađe studentkinje ostavio suprugu pred kamerama, govorio da Srbi "moraju da znaju gde im…

Bivši gradonačelnik Splita i predsednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum uhapšen je u sredu uveče u Veloj Luci na Korčuli, a slučaj vodi hrvatski PNUSKOK.

Prema navodima hrvatskih medija, sumnje se odnose na slučaj konobe „Pršut“ u Kaštel Štafiliću, koja je navodno bespravno izgrađena, dok je pod znakom pitanja i postupak legalizacije objekta. Vest o hapšenju ponovo je u fokus javnosti vratila jednog od najkontroverznijih hrvatskih političara i preduzetnika, čiju su karijeru godinama pratili brojni skandali. Kerum je rođen 25. septembra 1960. godine u Ogorju kod Muća. Posle završene tehničke škole radio je u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Blic pre 39 minuta
Uhićen Željko Kerum

Uhićen Željko Kerum

SEEbiz pre 2 sata
Kerum izveden iz kuće sa lisicama na rukama, pretres trajao gotovo dva sata

Kerum izveden iz kuće sa lisicama na rukama, pretres trajao gotovo dva sata

Newsmax Balkans pre 7 sati
FOTO VIDEO Željko Kerum u lisicama doveden na pretres u porodičnu kuću

FOTO VIDEO Željko Kerum u lisicama doveden na pretres u porodičnu kuću

Nova pre 8 sati
Kako je "mali seljak iz Ogorja" stigao do vrha: Željko je čuvao ovce kao dečak, a ovako je zaradio svoj prvi milion

Kako je "mali seljak iz Ogorja" stigao do vrha: Željko je čuvao ovce kao dečak, a ovako je zaradio svoj prvi milion

Mondo pre 8 sati
Svi znaju Željka, ali malo ko zna nju: Misteriozna prva žena tajkuna koja se nikad nije pojavljivala u javnosti

Svi znaju Željka, ali malo ko zna nju: Misteriozna prva žena tajkuna koja se nikad nije pojavljivala u javnosti

Mondo pre 10 sati
Ko je Fani zbog koje je uhapšeni Kerum ostavio ženu? Zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (foto)…

Ko je Fani zbog koje je uhapšeni Kerum ostavio ženu? Zgodna plavuša upravlja višemilionskom imperijom, imaju troje dece (foto)

Kurir pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSplitŽeljko Kerumlegalizacija

Balkan, najnovije vesti »

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Uhapšen Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita

Blic pre 39 minuta
Grmi kletva Svetog Petra Cetinjskog nad nesojima u Podgorici: Crnogorski NATO režim doneo novu antirusku odluku

Grmi kletva Svetog Petra Cetinjskog nad nesojima u Podgorici: Crnogorski NATO režim doneo novu antirusku odluku

Večernje novosti pre 4 minuta
RSE: Zaokret Edija Rame, zbog protesta najavio uključivanje građana u proces odlučivanja

RSE: Zaokret Edija Rame, zbog protesta najavio uključivanje građana u proces odlučivanja

Beta pre 1 sat
Zaokret Edija Rame: Zbog demonstracija dao "besu" narodu i najavio promene u upravljanju državom

Zaokret Edija Rame: Zbog demonstracija dao "besu" narodu i najavio promene u upravljanju državom

Nova pre 1 sat
Ramin zaokret: Nakon "Flamingo revolucije" predstavljena "Besa"

Ramin zaokret: Nakon "Flamingo revolucije" predstavljena "Besa"

N1 Info pre 1 sat