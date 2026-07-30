Ko je Željko Kerum? Zbog 24 godine mlađe studentkinje ostavio suprugu pred kamerama, govorio da Srbi "moraju da znaju gde im je mesto"

Bivši gradonačelnik Splita i predsednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum uhapšen je u sredu uveče u Veloj Luci na Korčuli, a slučaj vodi hrvatski PNUSKOK.

Prema navodima hrvatskih medija, sumnje se odnose na slučaj konobe „Pršut“ u Kaštel Štafiliću, koja je navodno bespravno izgrađena, dok je pod znakom pitanja i postupak legalizacije objekta. Vest o hapšenju ponovo je u fokus javnosti vratila jednog od najkontroverznijih hrvatskih političara i preduzetnika, čiju su karijeru godinama pratili brojni skandali. Kerum je rođen 25. septembra 1960. godine u Ogorju kod Muća. Posle završene tehničke škole radio je u