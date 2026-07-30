"Od početka sve izgleda kao obračun između klanova u MUP": Pukovnica MUP u penziji o krivičnoj prijavi koju su Milićevi advokati podneli protiv Krička

Nova pre 6 sati
"Od početka sve izgleda kao obračun između klanova u MUP": Pukovnica MUP u penziji o krivičnoj prijavi koju su Milićevi…

Nakon što je advokatski tim bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića podneo krivičnu prijavu protiv načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića, nekadašnja pukovnica MUP i narodna poslanica Slavica Radovanović kaže da je sve od početka izgledalo kao obračun između dva klanova u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Advokatska kancelarija Vasiljević, koja zastupa Veselina Milića u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića Baje u Restoranu "27" na Senjaku, saopštila je da je suština krivične prijave u tome što Kričak i Sekulović, kako tvrde, nadležnom javnom tužilaštvu nisu dostavili dokaze kojima su raspolagali, a iz kojih je, navodno, proizlazilo da činjenice navedene u krivičnoj prijavi protiv Milića nisu tačne. Kako je saopštila Advokatska kancelarija
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