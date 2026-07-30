Policija pronašla pištolj tokom kontrole automobila u Rumi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi oduzeli su pištolj sa pripadajućim okvirom od četrdesetogodišnjeg muškarca Đ. R, nakon što je oružje pronađeno tokom kontrole putničkog automobila kojim je upravljao.

Kako je saopštio MUP, pištolj sa okvirom pronađen je pored vozačevog sedišta. Protiv osumnjičenog će, nakon obavljenog veštačenja, biti podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.