Zajednička akcija MUP i BIA u Kraljevu: Uhapšen muškarac osumnjičen za špijunažu u korist Albanije

Pripadnici Službe za borbu protiv terorizma UKP MUP-a Srbije, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA) i Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu, lišili su slobode R. T. (46) iz Istoka.

On je uhapšen na području Kraljeva zbog sumnje da je izvršio krivično delo špijunaže iz člana 315 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Osumnjičeni R. T. se tereti da je u dužem vremenskom periodu bio u saradničkom odnosu sa albanskom obaveštajnom službom koja deluje na području AP KiM. Sumnja se da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vojske Srbije, MUP-a i drugih bezbednosnih struktura naše