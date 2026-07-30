Zvezdina decenija uspeha - deseti put u nizu obezbeđena evropska jesen

Nova pre 34 minuta
Zvezdina decenija uspeha - deseti put u nizu obezbeđena evropska jesen

Decenija Zvezdinih evropskih jeseni je ove sedmice osigurana, a samo je pitanje u kom će takmičenju na kraju završiti. Od toga zavisi i količina novca koja će leći na račun u Ljutice Bogdana.

Crvena zvezda dugo nije jednog rivala pregazila kao Larn iz Severne Irske (možda još od mečeva protiv Ventspilsa), pa je ukupnim rezultatom 9:0 osigurala još jednu evropsku jesen, desetu u nizu. U tom periodu je Zvezda pet puta igrala u Ligi Evrope i četiri puta u Ligi šampiona, a nade navijača su sada da se može i dalje od ligaškog dela i da bi crveno-beli mogli da budu konkurentni u nokaut fazi. Tri puta je Zvezda stizala do nokaut faze (jedna osmina finala i dve
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