Granična policija na Špiljanima otkrila oružje i 94 metka

Politika pre 38 minuta
Granična policija na Špiljanima otkrila oružje i 94 metka

Policijska uprava u Novom Pazaru protiv osumnjičenih će podneti krivične prijave u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru

NOVI PAZAR – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, pronašli su danas, na Graničnom prelazu Špiljani, na ulazu u Srbiju, u dva automobila kojima su upravljali državljani Crne Gore I.K. (66) i Š.K. (28), dva konvertabilna oružja sa ukupno 94 pripadajuća metka. Osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštila PU Novi Pazar,
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Hronika, najnovije vesti »

Granična policija na Špiljanima otkrila oružje i 94 metka

Granična policija na Špiljanima otkrila oružje i 94 metka

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Na graničnom prelazu Špiljani zaplenjeno oružje i 94 metka

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