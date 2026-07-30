Stanković: Sjajan odnos ekipe na terenu, posebno hvala navijačima

„Ja bih najviše voleo da ne počinjemo kvalifikacije, nego da jednog dana prvak Srbije uvek ide direktno u Ligu šampiona” – poručio je Dejan Stanković.

Momcima sam čestitao, ne toliko na pobedi već na odnosu koji je bio fenomenalan u prvoj i još jači i bolji u drugoj utakmici. Hvala navijačima što su došli, i dalje smo u julu, i dalje su odmori, ali osećamo podršku i navijanje, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković posle pobede protiv Larna (5:0). Zvezdin naredni rival biće izraelski Hapoel Ber Ševa, a prvi meč igraće se narednog utorka u Mađarskoj. "Logistički odlično! 40 minuta avionom i još