U Seuti pronađena tela 10 migranata, vojska šalje pojačanje policiji

Hiljade ljudi pokušale da pređu granicu između Maroka i španske enklave, Madrid mobiliše snage bezbednosti

Snage bezbednosti pronašle su tela 10 migranata koji su pokušavali da preplivaju granicu između Maroka i Seute, nakon priliva hiljada migranata na tom području, naveli su danas policijski izvori. Španska vlada je odlučila da mobiliše jedinice vojske kako bi podržala Civilnu gardu, koja je preopterećena prilivom hiljada mladih ljudi koji pokušavaju da pređu preko graničnog prelaza Tarahal, koji razdvaja španski grad Seutu od Maroka. Premijer Pedro Sančez će sutra