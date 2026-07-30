Advokati Veselina Milića podneli krivičnu prijavu protiv Marka Krička i Boška Sekulovića

U restoranu „Senjak 27“ u Beogradu 12. maja ubijen je muškarac čije telo je naknandno pronadjeno u buretu kod Inđije, a za to ubistvo se tereti se S.V.

Iz Advokatske kancelarije su precizirali da su krivičnu prijavu podneli protiv Krička, načelnika Uprave kriminalističke policije i Sekulovića, načelnika Službe za suzbijanje kriminala, zbog postojanja osnova sumnje da su, kao saizvršioci počinili krivično delo Zloupotreba službenog položaja, a na štetu Milića. „Suština krivične prijave ogleda se u tome što prijavljeni nisu tužilaštvu dostavili dokaze kojima su raspolagali, a iz kojih je jasno i nedvosmisleno