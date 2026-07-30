Vučić o istraživanju NSPM: Svakog dana napredujemo a oni pomalo padaju

Vučić je posle obilaska staklenog vidikovca na planini Kablar rekao da rezultati izbora „nisu neizvesni“. „Ja znam kraj, oni pobeđuju.

Ja se spremio da im čestitam, nikakav problem s tim nemam. Ponoviću čestitku te večeri kad izbori budu završeni. Samo čekam da i oni kažu da će da čestitaju pobedniku čak i ako to ne budu oni za šta su male šanse. Ili ćete da potvrdite da ćete da čestitate pobedniku ili ste prevaranti i lažovi“, kazao je predsednik. Nova srpska politička misao objavila je nove rezultate istraživanja javnog mnenja po kojima studentsku listu podržava 39,6 odsto građana, a listu