Deo Preradovićeve ulice u Sremskim Karlovcima zatvoren za saobraćaj

Radio 021 pre 13 minuta  |  021.rs
Deo Preradovićeve ulice u Sremskim Karlovcima zatvoren za saobraćaj

Deo Preradovićeve ulice u Sremskim Karlovcima zatvoren je za saobraćaj zbog radova. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U prvoj fazi saobraćaj je obustavljen u Preradovićevoj ulici, od mosta na Stražilovačkom potoku do Ulice Jovana Jovanovića Zmaja. O sledećim fazama javnost će biti blagovremeno obaveštena. Ove izmene važiće najkasnije do 22. januara 2027. godine. U pitanju su rekonstrukcija saobraćajnica, vodovodne mreže i atmosferske kanalizacije.
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