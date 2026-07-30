Koliko smo daleko od toga da vozom idemo do Budimpešte: "Nema konkretnog datuma otvaranja pruge"

Radio 021 pre 16 minuta  |  Forbes Srbija (Nevena
Koliko smo daleko od toga da vozom idemo do Budimpešte: "Nema konkretnog datuma otvaranja pruge"

Konkretan datum početka putničkog saobraćaja na pruzi od Budimpešte ka Beogradu još nije određen. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Trenutno se odvijaju završni testovi Evropskog sistema za kontrolu vozova. Kineski stručnjaci rade na ispravci softverskih problema, a rok za završetak ovih ispravki se približava, navodi se, između ostalog, u odgovorima Ministarstva saobraćaja i investicija Mađarske koji su dostavljeni portalu Forbes Srbija. Forbes Srbija je mađarskom Ministarstvu saobraćaja i investicija uputio pitanja u vezi sa puštanjem u rad pruge Budimpešta-Beograd, u delu koji se odnosi na
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