Advokati Veselina Milića podneli krivičnu prijavu protiv Marka Krička i Boška Sekulovića

Radio sto plus pre 5 sati
Advokati Veselina Milića podneli krivičnu prijavu protiv Marka Krička i Boška Sekulovića

U restoranu “Senjak 27” u Beogradu 12. maja ubijen je muškarac čije telo je naknadno pronađeno u buretu kod Inđije, a za to ubistvo se tereti se S.V.

Iz Advokatske kancelarije su precizirali da su krivičnu prijavu podneli protiv Krička, načelnika Uprave kriminalističke policije i Sekulovića, načelnika Službe za suzbijanje kriminala, zbog postojanja osnova sumnje da su, kao saizvršioci počinili krivično delo Zloupotreba službenog položaja, a na štetu Milića. “Suština krivične prijave ogleda se u tome što prijavljeni nisu tužilaštvu dostavili dokaze kojima su raspolagali, a iz kojih je jasno i nedvosmisleno
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